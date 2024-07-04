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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:24
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takibe alınan B.O'nun Gümüşova ilçesinde bulunan ev ve aracında yapılan aramada 65 gram sentetik uyuşturucu ve hasas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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