Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.
Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.
Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren İstanbul ekibi, teknik direktör Şenol Can yönetiminde idmana çıktı.
Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu, kuvvet, ikili grup halinde pas ve dar alanda pasla antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-siyahlı takım, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
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