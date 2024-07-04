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        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:22 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:22
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        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.

        Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren İstanbul ekibi, teknik direktör Şenol Can yönetiminde idmana çıktı.

        Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu, kuvvet, ikili grup halinde pas ve dar alanda pasla antrenmanı tamamladı.

        Kırmızı-siyahlı takım, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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