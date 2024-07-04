Bodrum FK'li futbolcular hız ve laktat testinden geçti
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Bodrum FK'li futbolculara hız ve laktat testi uygulandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Bodrum FK'li futbolculara hız ve laktat testi uygulandı.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara hız ve laktat testi yapıldı.
Ege temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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