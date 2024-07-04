Bodrum FK'li futbolcular hız ve laktat testinden geçti

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara hız ve laktat testi yapıldı.

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