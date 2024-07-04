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        Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:38
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        Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
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        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.

        V.A. idaresindeki 34 LK 4602 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Kaynaşlı Viyadükleri mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

        Yangını fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, işlemlerin ardından normale döndü.

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