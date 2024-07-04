Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.
V.A. idaresindeki 34 LK 4602 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Kaynaşlı Viyadükleri mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.
Yangını fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, işlemlerin ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.