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        Düzce'de sağanak nedeniyle devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı

        Düzce'de şiddetli yağış nedeniyle devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:32 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:32
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        Düzce'de sağanak nedeniyle devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı
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        Düzce'de şiddetli yağış nedeniyle devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.

        Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle Gaziantep Caddesi'nde devrilen ağacın kaldırılması için bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

        Ağacı iş makinesiyle kaldırıp kamyonete yükleyen ekipler, caddenin çevre temizliğini yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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