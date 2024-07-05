Düzce'de sağanak nedeniyle devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı
Düzce'de şiddetli yağış nedeniyle devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.
Düzce'de şiddetli yağış nedeniyle devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.
Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle Gaziantep Caddesi'nde devrilen ağacın kaldırılması için bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ağacı iş makinesiyle kaldırıp kamyonete yükleyen ekipler, caddenin çevre temizliğini yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.
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