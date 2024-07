Bodrum FK, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor

ÖMER ÜRER - Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, istikrar ve güvenin kendileri için çok önemli olduğunu, ligde kalıcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlıların teknik direktörü Taşdemir, Süper Lig'e yükselme başarısı, ligdeki hedefleri, transfer ve kamp çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Her yıl yükselen grafikle yollarına devam ederek Süper Lig'e ulaştıklarını belirten Taşdemir, futbolcularından 2-3'ü haricinde bu lig tecrübesine sahip oyuncunun bulunmadığına değindi.

Taşdemir, lig başlayana kadar mutlaka takıma katılan yeni futbolcuların olacağını ancak şu an transfer konusunda netleşen bir durumun olmadığını aktardı.

Taşdemir, Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşamanın hayatın kendisi kadar doğal olduğunu, şu an ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

İsmet Taşdemir, Süper Lig'e yeni çıkan her kulübe "asansör takım" yakıştırmasının yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Bodrum FK'nin çok farklı özelliklere sahip bir takım olduğunu dile getiren Taşdemir, her geçen gün üstüne koyarak iyi yönlerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu süreçte kadroya bazı ufak eklemelerin yapılacağını, oynayamayacak bazı futbolculardan forma şansı bulacakları kulüplere gitmelerini isteyeceklerini aktaran Taşdemir, geçen yılki oyuncu grubunun hepsinin yanında olmasından duyduğu mutluluğu yineledi.

Taşdemir, oyuncularıyla birbirlerini çok iyi tanıdıklarını ve zorlukların üstesinden çok iyi gelebildiklerini vurgulayarak, "Hem çok çalışıyoruz hem de birbirimize bağlıyız. Çok zor bir ligde oynayıp, birlikteliğimizi en üst seviyede tutup, aramıza doğru arkadaşları da katabilirsek yine başarılı olmanın peşindeyiz. Herkesin 'asansör' yakıştırması olabilir, saygı duyuyorum ama bir taraftan da dönüp baktığımda burada çok kaliteli oyuncu grubu var. Onların her an her şeyi yapabilme potansiyeli olduğunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.