Düzce'de sağanak etkili oldu

Öte yandan Düzce Valiliği, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonucu, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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