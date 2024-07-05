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        Düzce'de sağanak etkili oldu

        Düzce'de sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:08
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        Düzce'de sağanak etkili oldu
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        Düzce'de sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonucu, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sağanak nedeniyle trafik akışı yavaşladı, sürücüler su biriken yollarda güçlükle ilerledi.

        Sağanağın aniden bastırmasıyla cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.

        Öte yandan Düzce Valiliği, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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