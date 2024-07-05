Düzce'de sağanak etkili oldu
Düzce'de sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Düzce'de sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonucu, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle trafik akışı yavaşladı, sürücüler su biriken yollarda güçlükle ilerledi.
Sağanağın aniden bastırmasıyla cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.
Öte yandan Düzce Valiliği, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
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