Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de sürüyor

        2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Düzce'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:24 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Düzce'de devam ediyor.

        Gençlik Merkezi Şıralık Şehir Stadı'nda 92 kulüpten 650 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 6 farklı kategoride tekli, çiftli ve takım halinde atışlar yapıldı.

        Müsabakalarda ikinci günün sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz verdi.

        Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun kentte düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Düzce'mizde 650 sporcu, 120 kişilik teknik heyet ve aileleriyle bugün itibarıyla 1600 sayısını geçtik. 1700'e yakın sporcu kafilesi oldu." dedi.

        Organizasyon sayesinde hem Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri hem de Türkiye Okçuluk Federasyonu yönetimiyle Düzce'nin okçuluk üssü olması hususunda görüşmeler yaptıklarını anlatan Yazıcı, "İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerin arasında olmasından dolayı Türkiye genelinde okçulukla ilgili yarışmaların birçok ayağının burada yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

        Müsabakalar, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Düzce'de sağanak etkili oldu
        Düzce'de sağanak etkili oldu
        Bodrum FK, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor
        Bodrum FK, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor
        Düzce'de sağanak nedeniyle devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı
        Düzce'de sağanak nedeniyle devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı
        Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Bodrum FK'li futbolcular hız ve laktat testinden geçti
        Bodrum FK'li futbolcular hız ve laktat testinden geçti
        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü