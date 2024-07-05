13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de sürüyor

2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Düzce'de devam ediyor.

Gençlik Merkezi Şıralık Şehir Stadı'nda 92 kulüpten 650 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 6 farklı kategoride tekli, çiftli ve takım halinde atışlar yapıldı.

Müsabakalarda ikinci günün sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz verdi.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun kentte düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Düzce'mizde 650 sporcu, 120 kişilik teknik heyet ve aileleriyle bugün itibarıyla 1600 sayısını geçtik. 1700'e yakın sporcu kafilesi oldu." dedi.

Organizasyon sayesinde hem Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri hem de Türkiye Okçuluk Federasyonu yönetimiyle Düzce'nin okçuluk üssü olması hususunda görüşmeler yaptıklarını anlatan Yazıcı, "İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerin arasında olmasından dolayı Türkiye genelinde okçulukla ilgili yarışmaların birçok ayağının burada yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Müsabakalar, yarın sona erecek.