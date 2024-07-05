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        Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:33 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:33
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        Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden M.D. yönetimindeki 81 AT 715 plakalı otomobil, Kurtsuyu köyü yolundan ana yola çıkmak için manevra yapan Veysel Yağız idaresindeki 35 AK 4702 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağız'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ş.D. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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