Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ş.D. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağız'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.