Düzce'den kısa kısa
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kent Konseyi Başkanlığına Mustafa Haklı seçildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kent Konseyi Başkanlığına Mustafa Haklı seçildi.
Yığılca Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Divan kurulu seçiminin adından konuşan Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mustafa Haklı, Nuray Candan ve Sinan Kahraman'ın aday olduğu kent konseyi başkanlığına üçüncü turun sonunda Mustafa Haklı seçildi.
- Gölyaka
Düzce 2. Amatör Ligi'nde sezonu yenilgisiz tamamlayan Saçmalıpınar Spor için Gölyaka ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Kültür Parkı’nda şampiyonluk gecesi düzenlendi.
Programda, futbolcuların oynadıkları toplar ve formalar kulüp yararına açık artırmayla satışa sunuldu.
Futbolcuların imzalarının bulunduğu şampiyonluk topu da açık arttırmayla sahibini buldu.
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