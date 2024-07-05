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        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 22:45 Güncelleme: 05.07.2024 - 22:45
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        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü
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        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Yeşil-beyazlı ekip, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çift idman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda futbolcular kondisyon, koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

        Futbolcular, pas ve pres çalışmalarının ardından çift kale maçlarla idmanları tamamladı.

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