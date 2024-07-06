Düzce'de bir evden 42 kamyon çöp çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gökçe Mahallesi'nde yaşayanlar, bir evden ve çevresinden kötü kokular yayılması üzerine Beyaz Masa birimine şikayette bulundu.

Düzce Belediyesi ekipleri, anne baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik aileyle irtibata geçerek evin temizlenmesine karar verdi.

Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ile evde çok sayıda hayvan bulunması nedeniyle veteriner ekipleri eve yönlendirildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evde temizlik çalışması yürütüldü. Evdeki 11 köpek, 20 kedi, çok sayıdaki tavuk ve civciv ekiplerce dışarı çıkarılarak sağlık kontrolleri yapıldı.