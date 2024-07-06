13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi

Düzce'de düzenlenen 2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik Merkezi Şıralık Şehir Stadı'nda 92 kulüpten 650 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun son gününde 6 farklı kategoride tekli, çiftli ve takım halinde final atışları yapıldı.

Final müsabakaları sonucunda klasik yay 13 yaş altı erkekler kategorisinde Eymen Erdem Çağlıyan, klasik yay 13 yaş altı kızlar kategorisinde Berru Turan, klasik yay 11 yaş altı erkekler kategorisinde Yusuf Emir Turcan, klasik yay 11 yaş altı kızlar kategorisinde Esra Kılıç, makaralı yay 13 yaş altı erkekler kategorisinde Bülent Akkaşoğlu, makaralı yay 13 yaş altı kızlar kategorisinde Defne Demir, altın madalya kazandı.

Takım halinde yapılan yarışmalarda ise altın madalyaya ulaşan sporcular şu şekilde: Klasik yay 13 yaş altı erkek takımı: Ahmet Aydın Başol, Dinçer Dırık, Ozan Deniz Ünsal Klasik yay 13 yaş altı kız takımı: Yüsra Buğlem Aksu, Burcu Öncel, Aslı Berra Öztürk Klasik yay 11 yaş altı erkek takımı: Mert Al, Mehmet İnce, Ahmet Selim Yavuz Klasik yay 11 yaş altı kız takımı: Reyyan Akman, Azra Melis Uysal, Ahsen Betül Yılmaz Klasik yay 13 yaş altı karışık takım: Minel Işık, Ozan Deniz Ünsal

Klasik yay 11 yaş altı karışık takım: Dıma Yusuf, Yusuf Emir Turcan Makaralı yay 13 yaş altı erkek takımı: Mevlüt Gürbüz, Mahmut Muhammed Efe Taştan, Ahmet Salih Toplu Makaralı yay 13 yaş altı kız takımı: Havva Elif Büyüktaş, Merve Berra Doğru, Ceylin Karamollaoğlu Makaralı yay 13 yaş altı karışık takım: Merve Berra Doğru, Yusuf Bera Yavuz Üç gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından verildi.