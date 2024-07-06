Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Düzce'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta yürüyen Yücel A'ya, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

        Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yücel A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

        Benzer Haberler

        Husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
        Husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
        13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi
        13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit eden ev sahibi tutuklandı
        Elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit eden ev sahibi tutuklandı
        Düzce'de bir evden 42 kamyon çöp çıkarıldı
        Düzce'de bir evden 42 kamyon çöp çıkarıldı
        Düzce'de evden 42 kamyon çöp çıktı
        Düzce'de evden 42 kamyon çöp çıktı
        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü
        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü