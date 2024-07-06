Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yücel A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta yürüyen Yücel A'ya, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

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