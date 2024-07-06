Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Düzce'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Konuralp ve Burhaniye Mahallesi bölgelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan E.D, Y.A.Ö. ve C.S'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 4 bin 550 uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.