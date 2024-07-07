Modifiye araç tutkunları Düzce'de festivalde buluştu

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya ve Bolu başta olmak üzere birçok şehirden 180 aracın katıldığı festivalde çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalarda dereceye giren araçların sahiplerine ödülleri verildi.

Liman içinde gerçekleştirilen "Modifiyeli Araç Festivali"nde farklı marka ve modellerdeki araçlar, aksesuar ve ses sistemleriyle ilgi çekti.

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