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        Modifiye araç tutkunları Düzce'de festivalde buluştu

        Modifiye araç tutkunları Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen festivalde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:32
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        Modifiye araç tutkunları Düzce'de festivalde buluştu
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        Modifiye araç tutkunları Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen festivalde bir araya geldi.

        Liman içinde gerçekleştirilen "Modifiyeli Araç Festivali"nde farklı marka ve modellerdeki araçlar, aksesuar ve ses sistemleriyle ilgi çekti.

        İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya ve Bolu başta olmak üzere birçok şehirden 180 aracın katıldığı festivalde çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalarda dereceye giren araçların sahiplerine ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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