Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 07.07.2024 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-siyahlı futbolcular Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladı.

        Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı; top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, yeni sezon için iyi bir kadro oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Sezonun başlamasına 1 ay süre var ama biz bu dönem içerisinde transferlerimizin yüzde 90'ını bitirdik diyebiliriz. Santrfor, orta saha ve kanatla ilgili de bir çalışmamız var. Bunlar da olduğunda takımımız hazır hale gelecek ama uzun yıllardan beri Kocaelispor kampa yüzde 90 hazır bir şekilde gelmiş oldu." dedi.

        - "Marcao ve Bruno ile görüşüyoruz"

        Durul, transferlerin Kocaelispor camiası, taraftarlar ve spor kamuoyunu memnun eden bir görüntüde olduğuna dikkati çekerek, "Tabii bunun sahaya yansımasını da görmek istiyoruz. İnşallah bunda da iyi sonuçlar aldığımızda yapılanma ve transfer konusunda güçlü bir hale gelmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte de kalan transferleri bitirip ligin başlamasını bekleyeceğiz. Şu an Marcao ile Bruno görüşmeleri yapılıyor. Marcao'nun gelmesini çok istiyoruz. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Bruno ile ilgili de hem kendisiyle hem de kulübüyle çok sıkıntı yaşamıyoruz. Bruno transferi çok daha yakın gözüküyor. Onun haricinde bir de yerli bir santrfor var. Onun ismini şu an söylemek istemiyoruz. Görüşmeler devam ediyor, sürpriz bir şekilde oradan da bir haber çıkabilir." diye konuştu.

        - Ertuğrul Sağlam: "2 çok iyi forvet oyuncusu alacağız"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise Topuk Yaylası'ndaki hazırlıkların sakatlıktan uzak ve güzel geçtiğini söyledi.

        Kadroya yeni katılan oyuncuların kampa gelmeye başladığını belirten Sağlam, Aaron Appindangoye'nin de 2 gün sonra kampa katılacağını aktardı.

        Sağlam, transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğine işaret ederek, "Taraftarımız şundan emin olsun ki biz 2 çok iyi forvet oyuncusu alacağız. Bu konuda ince eleyip sık dokuyoruz. Hata yapmamak istiyoruz ve doğru ismi doğru şartlarda bünyemize katmak istiyoruz. Şu an 2 yabancı hakkımız var, ikisini de doğru isimlerle değerlendirip bizim 15 yıllık hayalimizi sona erdirecek, bizi Süper Lig'e taşıyacak kadroya sahip olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Oğulcan Çağlayan: "Kulübümüzü o eski mazisine geri döndürmek istiyoruz"

        Yeşil-siyahlı takımın yeni transferi sol kanat Oğulcan Çağlayan da Kocaelispor'da olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

        Kocaelispor camiasını çok iyi bildiğini, kulübün Türk futbolu için öneminin farkında olduğunu vurgulayan Çağlayan, şöyle konuştu:

        "Bir hedefimiz var, Süper Lig'e çıkarak kulübümüzü o eski mazisine geri döndürmek istiyoruz. Ben de inşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olarak bu konuda katkı sağlamak istiyorum. Tarih her zaman kazananları yazmıştır. Geçmişte birçok kez bu ligde şampiyonluk kazanmış arkadaşlarım var, bana da nasip oldu ama burada kazanmanın daha anlamlı olacağının, camianın, şehrin, taraftarın çok farklı reaksiyon vereceğinin bilincindeyim. Yıllardır süregelen zorlu koşullardan buralara kadar gelen bir Kocaelispor. İnşallah biz oyuncu grubu, hocamız Ertuğrul Sağlam ve başkanımızın birlik beraberliğiyle, taraftarımızın itici gücüyle bunu başarmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada
        Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Modifiye araç tutkunları Düzce'de festivalde buluştu
        Modifiye araç tutkunları Düzce'de festivalde buluştu
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
        Husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
        13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi
        13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit eden ev sahibi tutuklandı
        Elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit eden ev sahibi tutuklandı