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        Bodrum FK'nin yeni transferi Dimitrov'u Süper Lig'de oynama heyecanı sardı:

        ÖMER ÜRER - Son olarak forma giydiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da performansıyla dikkati çeken ve Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK'ye transfer edilen Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov, yeni sezonun başlamasını heyecanla bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:00
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        Bodrum FK'nin yeni transferi Dimitrov'u Süper Lig'de oynama heyecanı sardı:
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        ÖMER ÜRER - Son olarak forma giydiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da performansıyla dikkati çeken ve Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK'ye transfer edilen Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov, yeni sezonun başlamasını heyecanla bekliyor.

        Sakaryaspor'da 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının ikinci yarılarında forma giyen orta saha oyuncusu Dimitrov, Trendyol 1. Lig'de sahaya çıktığı maçlarda sergilediği performansla Türkiye'deki birçok kulübün ilgisini çekti.

        Geçen sezon Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanan 1. Lig play-off final müsabakasında fileleri havalandırmayı başaran Dimitrov, Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir'in de radarına girdi.

        Süper Lig'e yükselen yeşil-beyazlı kulüp, Taşdemir'in raporu doğrultusunda ilk transferini Dimitrov ile yaptı.

        Muğla temsilcisinin 3 yıllık sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki futbolcu, takımın Düzce'deki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Dimitrov, Süper Lig'de mücadele etmek için sezonun başlamasını iple çekiyor.

        - "Çok profesyonel ve organize bir takıma geldim"

        Antrenmanlardaki hırsı ve yeni takım arkadaşlarıyla uyumu göze çarpan Zdravko Dimitrov, AA muhabirine, transfer sürecine ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'de kendini ülkesinde gibi hissettiğini belirten Dimitrov, "Türkiye kendi ülkem gibi, insanların çok güzel kalbi var. Bana çok iyi davranıyorlar. Burada olduğum için mutluyum. Çok profesyonel ve organize bir takıma geldim. Bir alt lige göre daha farklı bir seviyedeler. Süper Lig'de oynamak istiyordum. Bodrum da artık Süper Lig'de olduğu için buradayım." diye konuştu.

        Dimitrov, Süper Lig'in zorluk seviyesini bildiğini, bu düzeyde olmak için futbol oynadığını ve zorlukların üstesinden gelmek için çalıştığını dile getirerek, "Süper Lig'deki ilk 5 takımdan biri olmak istiyoruz. Takım arkadaşlarıma sakatlıksız bir sezon diliyorum. Onların destekçisi olacağım bir sezon geçirmeyi umut ediyorum. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı ve sahiplendi. Süper Lig için hazırım, bu yüzden buradayım." ifadelerini kullandı.

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