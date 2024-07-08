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        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" paylaşımı

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" paylaşımı yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da "Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir" paylaşımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:29 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:29
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        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" paylaşımı
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        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" paylaşımı yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da "Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir" paylaşımında bulundu.

        Özlü, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında dağ yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı Düzce Dağı." ifadelerini kullandı.

        Bolu Belediye Başkanı Özcan da Özlü'nün paylaşımına bugün sosyal medya hesabından "Düzce'nin mevcut Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol!!!" ifadeleriyle yanıt verdi.

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