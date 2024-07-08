Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" paylaşımı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" paylaşımı yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da "Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir" paylaşımında bulundu.

Özlü, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında dağ yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı Düzce Dağı." ifadelerini kullandı.