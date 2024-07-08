Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere ve seyir halindeki pikaba çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere ve seyir halindeki pikaba çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden K.D. idaresindeki 34 FIL 069 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde önce bariyere ardından aynı istikamette ilerleyen N.K'nin kullandığı 54 B 6898 plakalı pikaba çarptı.

        Kazada, otomobildeki M.D, H.D. ve Y.D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Ağırlaştırılmış müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Ağırlaştırılmış müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Sel suları yolu yıktı!
        Sel suları yolu yıktı!
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        4 ilde orman yangını
        4 ilde orman yangını
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" paylaşımı
        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" paylaşımı
        Bodrum FK'nin yeni transferi Dimitrov'u Süper Lig'de oynama heyecanı sardı:
        Bodrum FK'nin yeni transferi Dimitrov'u Süper Lig'de oynama heyecanı sardı:
        Üniversite bölgesinde uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı
        Üniversite bölgesinde uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı
        Galatasaraylı taraftarlar, Düzce'de yürüme engelli Berat'a akülü sandalye h...
        Galatasaraylı taraftarlar, Düzce'de yürüme engelli Berat'a akülü sandalye h...
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi
        Modifiye araç tutkunları Düzce'de festivalde buluştu
        Modifiye araç tutkunları Düzce'de festivalde buluştu