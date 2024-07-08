Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere ve seyir halindeki pikaba çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere ve seyir halindeki pikaba çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden K.D. idaresindeki 34 FIL 069 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde önce bariyere ardından aynı istikamette ilerleyen N.K'nin kullandığı 54 B 6898 plakalı pikaba çarptı.
Kazada, otomobildeki M.D, H.D. ve Y.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.