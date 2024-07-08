Kocaelispor sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, bugünkü antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Kocaelispor'un idmanı taktik çalışmasıyla sona erdi.
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