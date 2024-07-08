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        Kocaelispor sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:16 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:20
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        Kocaelispor sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor.

        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, bugünkü antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

        Kocaelispor'un idmanı taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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