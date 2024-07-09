Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "Tarım Akademisi" arazisinde tıbbi aromatik bitki üretilecek

        Düzce'de tarımsal üretimin gelişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Tarım Akademisi" projesi kapsamında tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de "Tarım Akademisi" arazisinde tıbbi aromatik bitki üretilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de tarımsal üretimin gelişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Tarım Akademisi" projesi kapsamında tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle kentin verimli topraklarının etkin şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

        Bu kapsamda Mergiç Mahallesi'nde 121 dönüm arazide hizmet veren akademide, çiftçiler eğitilerek nitelikli tarımın ve ürün çeşitliliğinin önü açılıyor.

        Akademiye ait arazinin 6 dönümlük kısmında tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar başladı. Bir yandan kekik ve biberiye fideleri toprakla buluşturulurken diğer yandan lavanta, ada çayı ve melisa dikimi yapılacak arazi ekime hazırlanıyor.

        Ayrıca arazide 24 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde, 55 bin kapasiteli bitki köklendirme serasının temeli atıldı.

        Düzce Belediyesi, serada kendi çalı ve süs bitkilerinin üretimini sağlayacak. Belediye, kentin yeşil alan ve parklarını süslemek için kullanılan bitkileri kendi serasında yetiştirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Sakız 7 yıl boyunca midede kalır mı?
        Sakız 7 yıl boyunca midede kalır mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Kocaelispor sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yara...
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yara...
        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" paylaşımı
        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "Bolu Dağı değil, Düzce Dağı" paylaşımı
        Bodrum FK'nin yeni transferi Dimitrov'u Süper Lig'de oynama heyecanı sardı:
        Bodrum FK'nin yeni transferi Dimitrov'u Süper Lig'de oynama heyecanı sardı:
        Üniversite bölgesinde uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı
        Üniversite bölgesinde uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı
        Galatasaraylı taraftarlar, Düzce'de yürüme engelli Berat'a akülü sandalye h...
        Galatasaraylı taraftarlar, Düzce'de yürüme engelli Berat'a akülü sandalye h...