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        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:16 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:16
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        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

        Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan İstanbul ekibi, teknik direktör Şenol Can yönetiminde antrenmana çıktı.

        Isınma ve esneme hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, koordinasyon, kondisyon, top kapma, pas ve pres çalıştı.

        Kırmızı-siyahlı takım, taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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