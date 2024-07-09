Düzce'de TÜGVA yaz okulu öğrencileri can dostlarla buluştu

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Düzce'deki yaz okulunda eğitim gören öğrenciler, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını ve yapılan hizmetleri yerinde gördü.

TÜGVA, gelecek nesilleri çevre ve hayvan sevgisiyle yetiştirmek amacıyla Düzce'deki yaz okulunda proje geliştirdi.

Projenin ilk ayağında belediye otobüsleriyle Kurtsuyu mevkisindeki Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 200 çocuk, burada sahipsiz hayvanlarla ilgili hizmetleri görme imkanı buldu.