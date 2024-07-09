Düzce'de ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Düzce'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlere 15 Ekim'e kadar izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca ormanları yangına karşı korumak için bazı kararlar alındığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde, ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin artabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sorumluluk alanlarında çıkabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla tüm ormanlık alanlara, yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışındaki, belirlenen piknik alanları dışındaki tüm girişler, 16 Temmuz'dan 15 Ekim'e kadar yasaklanmıştır.

Kentte yer ateşi yakılmamak kaydıyla, girişe izin verilen alanlarda 10.00-20.00 saatlerinde ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabilecek. Aydınpınar, Güzeldere Şelalesi ve Korugöl Tabiat Parkı ile Samandere Şelaleleri Tabiat Anıtı milli parklarında 10.00-20.00 saatlerinde yalnızca piknik tüpü kullanılarak piknik yapılabilecek. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında, ilgili idarenin belirlediği şekilde ateşsiz piknik ve diğer rekreatif faaliyetler yapılabilecek."