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        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Düzce'de kampa giren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:42
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        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        Düzce'de kampa giren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.

        Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idmana çıkan futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

        Pas çalışması da yapan futbolcular, esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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