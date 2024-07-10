Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldıztepe köyünde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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