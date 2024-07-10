Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 20:08 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldıztepe köyünde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu narkotik köpeğiyle fındık bahçesine operasyon düzenleyen ekipler, 262 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevir bitkisi ekiplerce imha edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli M.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        Yeni sezona Düzce'de hazırlanan Kocaelisporlu futbolcular idmana çıktı
        Yeni sezona Düzce'de hazırlanan Kocaelisporlu futbolcular idmana çıktı
        Düzce Valiliğinden Akçakoca'da deniz yüzeyindeki köpüklenmeye ilişkin açıkl...
        Düzce Valiliğinden Akçakoca'da deniz yüzeyindeki köpüklenmeye ilişkin açıkl...
        Kocaelisporlu futbolcular hız ve laktat testinden geçti
        Kocaelisporlu futbolcular hız ve laktat testinden geçti
        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Düzce'de ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        Düzce'de ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        Düzce'de TÜGVA yaz okulu öğrencileri can dostlarla buluştu
        Düzce'de TÜGVA yaz okulu öğrencileri can dostlarla buluştu