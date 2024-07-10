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        Kocaelispor sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'de sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 23:54 Güncelleme: 10.07.2024 - 23:54
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        Kocaelispor sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'de sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

        Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenmana çıkan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top sürme ve hız çalışması yaptı.

        Dar alanda pas organizasyonunun ardından antrenman yarım sahada tek kale maçla sona erdi.

        Gabon Milli Takımı kampından dönen Aaron Appindangoye de idmanda takımla çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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