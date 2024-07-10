Kocaelispor sezon hazırlıklarına devam etti

Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenmana çıkan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top sürme ve hız çalışması yaptı.

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