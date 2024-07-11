Düzce'de asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi

Öte yandan Başsavcılık koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda fiziki takip sonucunda durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 410 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücüleri trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla yapılan denetimlerde, kaporta, ses sistemleri, egzoz, ışık ve lastik ölçülerinde, yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı farklılıklar tespit edilen araçlara cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.