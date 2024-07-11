Düzce'de kısa süreli sağanak

Sıcak havanın hakim olduğu kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle trafik akışı yavaşladı, cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.

Kent merkezinde kuvvetli yağış sonucu bazı cadde ve sokaklarda küçük çaplı su birikintileri oluştu.

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