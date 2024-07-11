Kocaelispor sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Yeşil-siyahlı ekip, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular idmanda esneklik ve güç artırmaya yönelik çalışmalar yaptı.
Körfez ekibi, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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