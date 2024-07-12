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        Düzce'de kaybolan Alzheimer hastası bulundu

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kişi, dere yatağında baygın bir şekilde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 00:30 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:30
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        Düzce'de kaybolan Alzheimer hastası bulundu
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kişi, dere yatağında baygın bir şekilde bulundu.

        Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Daryeri Hasanbey köyündeki evinden ayrılan Leman Yağız'ın (87) eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi.

        İhbar üzerine jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama çalışması sonucunda Yaman, köy yakınındaki mezarlıktan geçen derenin kenarında yarı baygın halde bulundu.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yaman, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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