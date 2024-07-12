Düzce'de kaybolan Alzheimer hastası bulundu

İhbar üzerine jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama çalışması sonucunda Yaman, köy yakınındaki mezarlıktan geçen derenin kenarında yarı baygın halde bulundu.

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