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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:21
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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Vural G. idaresindeki tarım aracı, Bekiroğlu köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Fadime K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ile Nuray Ö. ve Ahmet Ö. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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