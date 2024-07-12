Düzce'de devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Vural G. idaresindeki tarım aracı, Bekiroğlu köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Fadime K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile Nuray Ö. ve Ahmet Ö. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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