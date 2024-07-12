Akçakoca'da camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.
Kentte son günlerde yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası yağmur duası okundu.
İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen etkinlikte cemaat, cuma namazını kıldıktan sonra yağmur yağması için dua etti.
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