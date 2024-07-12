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        Akçakoca'da camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:43
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        Akçakoca'da camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

        Kentte son günlerde yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası yağmur duası okundu.

        İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen etkinlikte cemaat, cuma namazını kıldıktan sonra yağmur yağması için dua etti.

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