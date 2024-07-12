Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK, bu sezon Trendyol 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük'ü hazırlık maçında 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK, bu sezon Trendyol 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük'ü hazırlık maçında 1-0 mağlup etti.
Bodrum FK ve Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde Bodrum FK, aradığı golü buldu.
Takımların yedek kulübesindeki tüm futbolcuların sahaya çıktığı maçın 48. dakikasında Tunahan Akpınar'ın attığı golle Bodrum FK karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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