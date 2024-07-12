Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Romanya 2. Lig takımlarından CSC 1599 Selimbar ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Romanya 2. Lig takımlarından CSC 1599 Selimbar ile 1-1 berabere kaldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezona hazırlanan Kocaelispor ile CSC 1599 Selimbar hazırlık maçında karşılaştı.
Kocaelispor, ilk yarıyı 45. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Vitali'nin 70. dakikada golüne engel olamayan Kocaelispor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.