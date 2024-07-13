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        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın ailesi, oğullarının kahramanlığıyla gurur duyuyor

        ÖMER ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:14
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        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın ailesi, oğullarının kahramanlığıyla gurur duyuyor
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        ÖMER ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesi, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor.

        Düzce'nin Beyköy beldesi Çalıcuma köyünde yaşayan baba Ramazan Baysan, AA muhabirine, acılarının 8 yıldır hiç dinmediğini söyledi.

        Oğullarını her gün andıklarını belirten Baysan, "Unutulacak gibi değil, unutulmuyor. Demek ki bunu yaşayacakmışız, yapacak bir şey yok." dedi.

        Baysan, oğullarını şehit vermenin üzüntüsünü yaşadıklarını ancak onun kahramanlığıyla gurur duyduklarını dile getirerek, "Bugün her meslekte iyisi de kötüsü de var. Oğlum kendisini gerçekten çalıştığı kuruma, devlet müessesesine, devletine bağışlamış varıyla yokuyla. Ama bazıları da var, sırf kendi kişisel çıkarı için birtakım yan yollara da sapabiliyor. Oğlum o şekilde anılsaydı, herhalde adı geçtikçe kahrolurdum." diye konuştu.

        Baysan, oğlunun devletine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Kendisi öğrenciliğinden bu yana 'devlet' dedi başka bir şey demedi. Öyle bir yapısı vardı. Dolayısıyla yan yollara sapmadan alnının teriyle şehit olmak varmış, gurur duyuyorum. Tam bir devletçiydi benim oğlum. Devleti için, insanı için hiç gözünü kırpmazdı. Bunu kısa yaşamında da ispatladı benim oğlum." ifadelerini kullandı.

        FETÖ'nün hain darbe girişimine değinen Baysan, "Muhtemelen büyük emperyalist ülkeler onların arkasında, onlara gücü veren, onları öne çıkartan. Başka türlü sade, aklı başında bir insanın kendi milletine, devletine, ordusuna, polisine bu şekilde bomba atıp da 251 kişiyi öldürmesi, meclisini bombalaması... Bu büyük olay başlı başına." dedi.

        Röportaj sırasında duygulanan anne Hanife Baysan da acısının hiç dinmediğini belirterek, "Çok zor çok, 8 sene geçti. Çok yaktı bizi, tek tesellim şehit oluşu. Onu Türkiye tanıdı, tanımayan yok. Dün Düzce'yi gezdik her yerde resimleri var, ne kadar gurur verici ama çok da acı. Allah tüm şehit annelerine sabır versin, çok zor bir şey." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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