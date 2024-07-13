Düzce'de otomobille pat patın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobil ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobil ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Serhat T. yönetimindeki tarım aracı, Açma Mahalle Necmettin Erbakan Caddesi'nde Ali Ş. idaresindeki 34 VT 7001 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracından düşen Ezine T. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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