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        Düzce'de otomobille pat patın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobil ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:05
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        Düzce'de otomobille pat patın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobil ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Serhat T. yönetimindeki tarım aracı, Açma Mahalle Necmettin Erbakan Caddesi'nde Ali Ş. idaresindeki 34 VT 7001 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracından düşen Ezine T. yaralandı.

        Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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