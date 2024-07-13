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        Türkiye Baja Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları Düzce'de yapılacak

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2024 yarışma takviminde yer alan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, 19-21 Temmuz tarihlerinde Düzce'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:07
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        Türkiye Baja Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları Düzce'de yapılacak
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2024 yarışma takviminde yer alan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, 19-21 Temmuz tarihlerinde Düzce'de gerçekleştirilecek.

        Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübünden (DOSOD) yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Belediyenin katkılarıyla DOSOD tarafından düzenlenecek organizasyon, 19 Temmuz'da Valilik önünde düzenlenecek seremoniyle başlayacak.

        4 ayrı etapta gerçekleştirilecek şampiyonaya 25 araç ve 50 sporcu katılacak.

        Samandere mevkisinde 20 Temmuz'da Güzeldere mevkisinde ise 21 Temmuz'da yapılacak yarışlarda katılımcılar, 234,28 kilometre özel etap, 191,24 kilometre normal etabı geçmek için mücadele edecek.

        Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenecek törenle verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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