Türkiye Baja Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları Düzce'de yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2024 yarışma takviminde yer alan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, 19-21 Temmuz tarihlerinde Düzce'de gerçekleştirilecek.

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübünden (DOSOD) yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Belediyenin katkılarıyla DOSOD tarafından düzenlenecek organizasyon, 19 Temmuz'da Valilik önünde düzenlenecek seremoniyle başlayacak.

4 ayrı etapta gerçekleştirilecek şampiyonaya 25 araç ve 50 sporcu katılacak.

Samandere mevkisinde 20 Temmuz'da Güzeldere mevkisinde ise 21 Temmuz'da yapılacak yarışlarda katılımcılar, 234,28 kilometre özel etap, 191,24 kilometre normal etabı geçmek için mücadele edecek.