87. Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri "Otçu Göçü" yürüyüşüyle başladı

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun ise şehit haberi alındığında şenliğin müziksiz yapılmasına karar verildiğini ve şenliklerin bugünkü kısmının sadece sessiz yürüyüşle geçileceğini belirtti.

Aslan, atalarından devraldıkları yayla kültürünü gelecek nesillere taşıma gayretinde olduklarını ifade etti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan burada yaptığı konuşmada, komşu kent Sakarya’da şehit acısı yaşanması nedeniyle şenliğin müziksiz yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sakaryalı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın cenazesi dolayısıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

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