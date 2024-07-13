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        87. Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri "Otçu Göçü" yürüyüşüyle başladı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 87'ncisi düzenlenen Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri "Otçu Göçü" yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 20:29 Güncelleme: 13.07.2024 - 20:29
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        87. Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri "Otçu Göçü" yürüyüşüyle başladı
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        Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 87'ncisi düzenlenen Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri "Otçu Göçü" yürüyüşüyle başladı.

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sakaryalı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın cenazesi dolayısıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

        Gölyaka Belediyesi önünde toplanan yöresel kıyafetli vatandaşlara Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaymakam Selver Esra Arık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun eşlik etti.

        İlçe merkezinde yaklaşık 30 dakika süren yürüyüş, otogar meydanında sona erdi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan burada yaptığı konuşmada, komşu kent Sakarya’da şehit acısı yaşanması nedeniyle şenliğin müziksiz yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

        Aslan, atalarından devraldıkları yayla kültürünü gelecek nesillere taşıma gayretinde olduklarını ifade etti.

        Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun ise şehit haberi alındığında şenliğin müziksiz yapılmasına karar verildiğini ve şenliklerin bugünkü kısmının sadece sessiz yürüyüşle geçileceğini belirtti.

        Yarın 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda sürecek şenlikler kapsamında Karadenizli sanatçılar sahne alacak, halk oyunları sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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