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        Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 02:27 Güncelleme: 14.07.2024 - 02:27
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        Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Düzce'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Aydınpınar yolunda seyir halinde olan M.D. idaresindeki 54 TH 319 plakalı otomobil ile E.G'nin yönetimindeki 81 AEB 538 plakalı motosiklet, Duraklar köyü Kanal Yolu mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan U.Y, otomobildeki T.C, C.Ş. ve E.D. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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