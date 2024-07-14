Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan U.Y, otomobildeki T.C, C.Ş. ve E.D. yaralandı.

Aydınpınar yolunda seyir halinde olan M.D. idaresindeki 54 TH 319 plakalı otomobil ile E.G'nin yönetimindeki 81 AEB 538 plakalı motosiklet, Duraklar köyü Kanal Yolu mevkisinde çarpıştı.

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