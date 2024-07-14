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        Düzce'de maceraseverler sıcakta rafting yaparak serinliyor

        Düzce'de sıcak havadan bunalan adrenalin tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:10
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        Düzce'de maceraseverler sıcakta rafting yaparak serinliyor
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        Düzce'de sıcak havadan bunalan adrenalin tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi.

        Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki tesislerde botlarını çaya indirerek kendilerini suya bıraktı.

        Adrenalin tutkunları, 13 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

        İşletmeci Hüseyin Tunçel, bölgede yaz aylarında rafting heyecanının arttığını belirterek, "Rafting keyifli bir spor. Yaz döneminde günlük 250-300 misafiri ağırlıyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle insanlar kendilerini dere, nehir kenarlarına, doğaya atıyorlar." dedi.

        Tunçel, yerli ziyaretçilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden turistler de ağırladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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