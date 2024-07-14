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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 20:46 Güncelleme: 14.07.2024 - 20:46
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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.S. idaresindeki tarım aracı, ilçeye bağlı Geriş köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile tarım aracında bulunan Ü.S, S.S, S.A. ve R.S yaralandı.

        Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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