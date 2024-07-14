87. Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri çeşitli etkinliklerle devam etti

Şenliğe, Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Kardüz Yaylası Turizm Derneği Başkanı Arif Gelir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocuklar için ise uçurtma etkinliği düzenlendi. Bazı çocuklar, yamaçtaki çimenlerden kayarak eğlendi.

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