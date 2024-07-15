Düzce'de tekeri kopan tarım aracının fındık ağacına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde seyir halindeyken tekeri kopan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının fındık ağacına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde seyir halindeyken tekeri kopan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının fındık ağacına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Enes A. (26) idaresindeki tarım aracının tekeri, Dokuzdeğirmen köyü mevkisinde seyir halindeyken koptu. Kontrolden çıkan tarım aracı, yol kenarındaki fındık ağacına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Emrah A. (30), ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan E.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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