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        Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit okutuldu

        Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:06
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        Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit okutuldu
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        Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        İl Müftülüğünce Merkez Büyük Cami'de öğle namazı öncesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftüsü Osman Aydın, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatarak, "Bedenini tanklar önüne atarak, canını ve kanını feda ederek bize bu vatanı vatan kılan 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için bugün tüm Türkiye'de camilerde Kur'an okutuluyor, indirilen hatimlerin duası yapılıyor. İnşallah biz de burada hep birlikte duamızı yapacağız." dedi.

        Program, ilahilerin ardından edilen duaların şehitlerin ruhlarına armağan edilmesiyle sona erdi.

        Programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Belediye başkan yardımcıları Hasan Günden ve Cihan Ünal, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Dilber ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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