Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit okutuldu

Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

İl Müftülüğünce Merkez Büyük Cami'de öğle namazı öncesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Osman Aydın, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatarak, "Bedenini tanklar önüne atarak, canını ve kanını feda ederek bize bu vatanı vatan kılan 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için bugün tüm Türkiye'de camilerde Kur'an okutuluyor, indirilen hatimlerin duası yapılıyor. İnşallah biz de burada hep birlikte duamızı yapacağız." dedi.