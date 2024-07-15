Düzce'de bir kişi sahilde otururken masasına gelen kargayı elleriyle besledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi sahilde dinlenirken masasına gelen kargayı elleriyle besledi.

Düzce merkeze bağlı Boğaziçi beldesinden ailesiyle Akçakoca'ya gezmeye gelen Hulusi Ercan, Çayağzı Plajı'ndaki oturma alanında dinlenirken masasına gelen karganın kaçmadığını fark etti.

Davetsiz misafiri kuruyemiş ve ekmekle besleyen Ercan, AA muhabirine, "Boğaziçi beldesinden serinlemek için sahil kenarına geldik. Burada karga masamıza misafir oldu ama davetsiz misafir diyebiliriz. Biz köyde yaşıyoruz. Daha önce de böyle durumlar başımıza geldi. Bu yüzden alışkınız." dedi.