Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Filiz Y.'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Kazada sürücü ile araçtakiler Yeter K. ve Filiz Y. yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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