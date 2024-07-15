Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de 400 motosikletle "15 Temmuz Motosiklet Turu" düzenlendi

        Düzce'de 400 motosikletli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Selçuk Aslan ile beraber şehir turu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:17 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de 400 motosikletle "15 Temmuz Motosiklet Turu" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de 400 motosikletli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Selçuk Aslan ile beraber şehir turu yaptı.

        Kentteki motosiklet kulüpleriyle düzenlenen "15 Temmuz Motosiklet Turu", Valilik önünde başladı.

        Vali Selçuk Aslan'ın da katılımıyla Rasim Betir Paşa Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İstanbul Caddesi güzergahı boyunca ilerleyen motosikletliler, tekrar Valilik binası önüne geldi.

        Vali Aslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ mensupları tarafından yapılan, Türk demokrasi tarihinin en alçak kalkışmasıyla karşı karşıya kalındığını söyledi. Aslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'Halkımızı şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ben halkın gücünün üzerinde hiçbir güç tanımadım.' beyanı üzerine Türk milleti akın akın tüm vilayetlerimizde, kentlerimizin meydanlarını doldurmuş, demokrasiye sahip çıkmıştır ve bu alçak kalkışma akamete uğratılmıştır, bastırılmıştır." dedi.

        Aslan, motosiklet kulüplerinden gelen talep üzerine böyle bir organizasyon planlandığını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Biz şunu yansıtmak istedik; her an, her şartta ve toplumumuzun her kesiminde demokrasimize bağlıyız, devletimize bağlıyız ve göreve hazırız duygusunun yansıması olarak 100 kişiyle planlamıştık ama finali yaparken aşağı yukarı 400 motora kadar ulaştık. Düzce her türlü göreve hazır. Düzceliler, toplumunun her kesimiyle devletinin yanında. Seçilmiş meşru temsilcilerinin yanında olduğu mesajını 15 Temmuz 2024 tarihinde veriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Düzce'de şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı
        Düzce'de şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2...
        Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2...
        Düzce'de bir kişi sahilde otururken masasına gelen kargayı elleriyle besled...
        Düzce'de bir kişi sahilde otururken masasına gelen kargayı elleriyle besled...
        Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit okut...
        Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit okut...
        Düzce'de mera alanlarının iklim değişikliğine bağlı daralması manda popülas...
        Düzce'de mera alanlarının iklim değişikliğine bağlı daralması manda popülas...
        Düzce'de tekeri kopan tarım aracının fındık ağacına çarpması sonucu 2 kişi...
        Düzce'de tekeri kopan tarım aracının fındık ağacına çarpması sonucu 2 kişi...