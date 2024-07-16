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        Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen taksici tutuklandı

        Düzce'de bir taksici, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:55
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        Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen taksici tutuklandı
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        Düzce'de bir taksici, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takibe alınan B.T'nin kullandığı taksi, kent merkezinde durduruldu.

        Takside narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, kapı döşemeleri ve torpidoya gizlenmiş 195 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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